 

“Отличная пара”, “Такие сладкие”. В сети обсуждают поцелуй Ани Лорак и Лазарева

22.02.2021, 10:36, Новости дня
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Проживающая в РФ украинская певица Ани Лорак 20 февраля поделилась в Instagram совместным со своим коллегой Сергеем Лазаревым роликом.

“Снова вместе, снова рядом. Считаю, что каждой девочке жизненно необходимо иметь рядом такого друга (…) Всегда чувствую твою поддержку”, – обратилась она к Лазареву.

В ролике Лазарев расхвалил вокальные данные Ани Лорак, выступившей в шоу с другими исполнителями. О каком именно проекте идет речь, он не сказал..

“После Ани Лорак всем было очень тяжело петь. Она всех разнесла вокально”, – отметил он. Певица заявила, что просто делает то, что любит.

В финале Ани Лорак и Лазарев поцеловали друг друга.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

“Обожаю!” – заявил Лазарев в комментариях.

“Отличная пара”, – написал newjas_85.

“Такие сладкие”, – отметила k_damaeva.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

С 2014 года певица живет и работает в России.

Ранее Лазарев признавался, что “очень близко” дружит с Ани Лорак. “Наши отношения очень теплые, но в рамках разумного по одной простой причине – Ани Лорак несвободна, а я не увожу из семей”, – говорил певец.

В 2019 году Ани Лорак (Каролина Куек) и ее супруг – турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу получили развод.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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