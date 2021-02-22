В Госдуму внесен проект об обсуждениях вопросов с гражданами через Госуслуги

22.02.2021, 10:24, Новости дня

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который обязывает местные власти проводить общественные обсуждения и публичные слушания для населения через интернет, в том числе на сайте Госуслуг.

«Законопроектом дополняются общие положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений <…> и предусматривается обязательность размещения органами местного самоуправления материалов по вопросам, которые выносятся на публичное слушание и (или) общественное обсуждение, результатов таких слушаний (обсуждений), необходимость обеспечения ими возможности направления гражданами своих предложений по указанным вопросам путем использования официального сайта органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», – говорится в пояснительной записке, передает РИА «Новости» со ссылкой на базу данных ГД.

Одновременно законопроектом предоставляется дополнительная возможность органам местного самоуправления при проведении публичного слушания или общественного обсуждения осуществлять вышеуказанные мероприятия путем использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или специальной информационной системы.

«Таким образом, законопроект способствует более активному участию населения в непосредственном осуществлении (участии в осуществлении) местного самоуправления, предоставляя гражданам возможность участвовать в публичном слушании и (или) общественном обсуждении в электронной форме», – говорится в пояснительной записке.

Ранее зампред комитета Госдумы по финрынку Антон Гетта заявил, что в Госдуме рассматривается вопрос о внесении на рассмотрение нижней палаты парламента законопроекта, позволяющего гражданам через сайт «Госуслуг» установить запрет на оформление кредита на свое имя.