 

Independent – Лондон призвали покончить с «варварской» практикой на учениях в Таиланде, чтобы избежать новой пандемии

22.02.2021, 9:52, Новости дня
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Группа PETA попросила главу британского Министерства обороны Бена Уоллеса повлиять на организаторов ежегодных военных учений в Таиланде Cobra Gold. По словам зоозащитников, на этих международных манёврах практикуется поедание живых насекомых и рептилий, что может привести к распространению инфекционных заболеваний и даже вызвать новую пандемию, передаёт The Independent.


Reuters

Великобритания должна остановить солдат, «пьющих змеиную кровь и поедающих живых рептилий». С таким обращением к министру обороны страны обратилась зоозащитная организация PETA, передаёт The Independent.

Тысячи военнослужащих со всего мира ежегодно принимают участие в совместных военных учениях Cobra Gold в Таиланде. В рамках занятий по «выживанию» их заставляют убивать и есть различных живых существ, поясняет издание.

На видеоролике с прошлогодних манёвров видно, как американские солдаты снимали шкуру с живых гекконов и поедали их, пили кровь обезглавленной змеи, а также жевали скорпионов. При этом они делились трупами зверей и насекомых со своими боевыми товарищами.

Некоторые участники Cobra Gold также убивали голыми руками цыплят. А один из военнослужащих, по всей видимости, съел тарантула, обращают внимание представители PETA.

Британские власти утверждают, что представители их вооружённые силы никогда не участвовали в полевых учениях Cobra Gold. Тем не менее, в своём письме PETA просит главу Минобороны Соединённого Королевства Бена Уоллеса повлиять на организаторов манёвров, чтобы они отказались от упражнений с живыми животными, заменив их «более эффективными и этичными».

Группа заявляет, что такая практика создаёт риск распространения зоонозных заболеваний, включая коронавирус, и подвергает опасности не только участвующие в  Cobra Gold войска, но и население в целом. Кроме того, по мнению PETA, подобное «ритуальное» и «варварское» убийство и потребление животных ведёт к дальнейшему исчезновению видов, уже находящихся под угрозой.

Змеями, убитыми участниками прошлогодних учений, были королевские кобры. Они внесены Международным союзом охраны природы в список уязвимых, иными словами, им грозит «высокий риск исчезновения в ближайшем будущем».

«Отправка военнослужащих в Таиланд, чтобы они пили кровь обезглавленных змей – это абсурд, который может спровоцировать новую пандемию»,  считает менеджер по научной политике PETA Джулия Бейнс. «Грубое убийство животных во время этих ежегодных учений не только ставит под угрозу общественное здоровье и угрожает видам, находящихся на грани исчезновения, включая королевскую кобру, но и позорит наши войска»,  добавляет она.

В своем письме Уоллесу PETA ссылается на исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний США. По их данным, около 75% недавно появившихся инфекционных заболеваний, поражающих людей, возникли как болезни животных.

По некоторым оценкам, с 1970-х годов в результате вмешательства человека в жизнь животных возникло не менее трех десятков инфекционных заболеваний, в том числе птичий грипп, Эболу и вирус Зика. Учёные подозревают, что Covid-19 появился у летучих мышей и затем передался людям через других животных, отмечает The Independent.



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