Эксперт – немецкие политики не замечают, что между Германией и Россией есть ещё и Польша

22.02.2021, 9:52, Новости дня

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Сегодня политика Германии стоит на распутье. Многие политические силы выступают на стороне безоговорочной дружбы с Россией, для других трансатлантическая связь приоритетна, говорит аналитик энергетического рынка Томас О’Доннелл. В беседе с Польским агентством печати он отмечает, что многие критически настроенные к РФ немцы, настолько загляделись на Москву, что не замечают существование своей соседской страны — Польши, которая впрочем выступает против завершения строительства «Северный поток — 2».



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Томас О’Доннелл, аналитик энергетического рынка и преподаватель частного университета Hertie School of Governance в Берлине рассказывает в интервью с Польским агентством печати о позиции немецких партий в плане взаимоотношений с российской стороной.

Новый председатель правящей партии Германии ХДС Армин Лашет заявил 25 января, что намерен и впредь оказывать поддержку идее завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», несмотря на несогласие США и некоторых европейских стран, в том числе Польши. Более того, Лашет, будучи лидером ХДС имеет все шансы заменить Меркель на посту канцлера Германии,

На вопрос готова ли Германия изменить свою позицию по «Северному потоку — 2» после запланированного разговора между канцлером Ангелой Меркель и новым президентом США Джо Байденом, Ляшет ответил следующее: «Мы подробно поговорим об этом направлении в наших отношениях. Но в вопросе поставок энергии в нашу страну в европейском контексте решение будет принимать сама Германия».

В свою очередь призыв Ляшета освободить Алексея Навального по мнению эксперта прекрасно иллюстрирует отношение немецких христианских демократов к России. Братские партии ХДС и ХСС разделились во мнении по этому вопросу. Многие более старшие консервативные бизнесмены, поддерживающие ХДС и ХСС, связанные с бывшей Пруссией, всегда думали о Германии в категориях восточной страны. «Они чувствуют тесную связь с Россией, иногда забывая о существовании между ними определённой страны», — подчёркивает О’Доннелл имея в виду Польшу. Эти политики считают, что РФ может стать для Германии чем-то наподобие Мексики для США — страной с квалифицированной рабочей силой, где можно дешево добыватьи эксплуатировать природные ресурсы, а также сотрудничать в военной области, перечисляет эксперт.

При этом он также отмечает, что среди представителей христианских демократов можно найти и тех, которые прекрасно осознают угрозу, исходящую от России, и однозначно выступают за трансатлантический вариант. Министр обороны и бывшая глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступает в их числе.

В интервью О’Доннелл рассказывает, что на настоящий момент в Бундестаге представлены три однозначно пророссийских группы. Во-первых, это СДПГ с мифом восточной политики и безоговорочной поддержкой газопроводу «Северный поток — 2». Она отличается антиамериканской позицией и всегда настроена на сближение с Москвой, в независимости от того, что происходит с Алексеем Навальным и Украиной. Второй силой можно назвать посткоммунистическую, крайне левую Die Linke. А за ней Альтернативу для Германии, перечисляет он.

Эксперт уверен, что президенту РФ Владимиру Путину удалось де-факто создать определённую конкуренцию между этими партиями. Каждая из них хочет добиться большей симпатии от российского лидера. Эти партии всегда будут говорить, что в РФ всё хорошо, что не нужно переживать из-за России. «Только у зелёных нет иллюзий по поводу Москвы», — добавляет он.

При этом эксперт обращает внимание на более комплексный расклад, потому что в Германии даже некоторые из тех, кто критикует Владимира Путина, хотят участвовать в проекте «Северный поток—2», тем самым получать прибыль от торговли как с США, так и с Россией. «Только вот в конечном итоге, ни одна из великих держав не пойдёт на это», — подчёркивает он.

«Политика Германии на распутье, поэтому новое правительство может пойти в любую сторону после выборов в Бундестаг, которые состоятся в сентябре. Всё будет зависеть от того, какая партия, пусть и минимально, возьмёт верх», — резюмирует эксперт.