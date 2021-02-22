 

Карл Бильдт – решительное противодействие Кремлю вынудит Россию «перезагрузиться»

22.02.2021, 9:52, Новости дня
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Сколько бы раз Европа ни пыталась наладить отношения с Россией, эти попытки ни к чему не привели, уверен бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. Как пишет он в статье для The Washington Post, этот опыт преподал Западу важный урок: только решительно противодействуя усилиям Кремля возможно заставить Россию перезагрузить её собственную политику, что является необходимым условиям для перезагрузки её отношений с миром.


Reuters

Европа много раз пыталась наладить отношения с Россией. В 2010 году Евросоюз и РФ создали «Партнёрство для модернизации», а ещё через год канцлер Германии Ангела Меркель выступила с инициативой проведения встреч в замке Мезеберг, чтобы выстроить более тесные и структурированные отношения между ЕС и Москвой в области безопасности. 

Позже Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, председателем которой тогда была Швейцария, создала Группу видных деятелей, чтобы попытаться подготовить почву для перезагрузки. Президент Франции Эммануэль Макрон также инициировал весьма амбициозный стратегический диалог с Москвой, а последней попыткой наладить отношения стал визит Жозепа Борреля в фкеврале этого года. 

Однако, как пишет бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт в статье для The Washington Post, результаты всех этих усилий были более или менее одинаковыми: в лучшем случае ничего, а в худшем — дальнейшее обострение отношений. По его мнению, основная скрытая причина неизменного провала попыток перезагрузить отношения заключается в том, что есть целый ряд фундаментальных аспектов, в которых РФ наотрез отказывается менять свою собственную политику, и что она воспринимает любые дискуссии как возможность заставить Европу отступить от её политики и принципов.

«Провалы множества попыток перезагрузить отношения с Россией преподали нам важный урок: только решительно противодействуя усилиям Кремля, мы со временем сможем заставить Россию перезагрузить её собственную политику. Это единственный надёжный путь к выстраиванию более конструктивных отношений», — пишет Бильдт. 

Он также вспоминает слова бывшего премьера Молдавии, который заявил, что у РФ появится «стимул для стремления к перезагрузке только тогда, когда она натолкнётся на стену западной бескомпромиссности и когда у нее не останется надежды на то, чтобы обойти эту стену или переждать».

«Возможно, нам придётся подождать, пока РФ проведет внутреннюю перезагрузку, которая, вероятно, является необходимым условиям для перезагрузки ее отношений с миром. Как сказала Кадри Лиик из Европейского совета по международным отношениям, Евросоюзу и Соединённым Штатам, возможно, придется «приготовиться к многолетнему ухудшению в их отношениях с режимом в Москве — режимом, который медленно приходит в упадок, неспособен себя обновить и который боится за свое будущее», — заключает Карл Бильдт.



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