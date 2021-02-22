Названы самые популярные подарки на 23 февраля

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22.02.2021, 9:30, Новости дня
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Спортивные аксессуары и одежда для спорта являются наиболее популярными подарками мужчинам на 23 февраля, показало исследование платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments.

В исследовании были проанализировали онлайн-продажи товаров накануне Дня защитника Отечества и выяснили, что чаще всего выбирали в качестве подарка покупатели в онлайне, передает РИА «Новости».

Лидировали, как подсчитали аналитики, среди отобранных категорий в исследуемый период онлайн-продажи товаров для спорта – оборот по этой товарной категории неделя к неделе вырос на 93%: количество транзакций выросло на 36%, а средняя сумма онлайн-покупки выросла на 42% и составила 12 тыс. 669 рублей.

По данным партнеров сервиса, наибольшим спросом пользовались спортивные аксессуары и одежда для спорта: бутылки для питья, гантели, спортивная одежда, сезонные товары для зимнего спорта. «На втором месте по темпу роста оборота оказались онлайн-покупки часов и ювелирных украшений. Онлайн-оборот по этой товарной категории вырос на 62%. Средняя сумма покупки в исследуемый период по сравнению с базовым выросла с 12 тыс. 970 рублей до 15 тыс. 473 рубля», – показал анализ онлайн-продаж.

На третьем месте – онлайн-продажи цветов и сувениров: в преддверии 23 февраля оборот по этой товарной категории вырос на 36%, средняя сумма покупки составила 3 тыс. 360 рублей. Это связано в первую очередь с тем, что 23 февраля поздравляют не только мужчин-защитников, но и женщин-защитниц: военнослужащих, полицейских, военных медиков, пояснили в CloudPayments.

А вот онлайн-продажи электроники, одежды и аксессуаров для автомобилей практически не выросли накануне Дня Защитника Отечества, оборот по этим товарным категориям в исследуемый период вырос всего на 7%, 8% и 4% соответственно.

«Еще во время пандемии коронавируса наши аналитики отмечали высокий спрос на товары для спорта: на удаленке люди старались поддерживать форму, чаще занимались спортом дома и на свежем воздухе. Приятно наблюдать, что в 2021 году эта тенденция сохраняется: спортивные товары вышли в топ онлайн-покупок перед 23 февраля, – люди все чаще предпочитают выбирать полезные подарки с заботой о здоровье», – отметил сооснователь и гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

Ранее опрос показал, что большинство мужчин (26%) мечтают получить на День защитника Отечества деньги, наименее желанным подарком (5%) названы средства по уходу за собой и носки.



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