 

Facebook заблокировал рекламу о пользе вакцинации

22.02.2021, 9:30, Новости дня
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Соцсеть Facebook начала блокировать рекламные сообщения о пользе вакцинации из-за фильтров, ограничивающих размещение рекламы политического характера, сообщила газета Politico со ссылкой на собственный анализ.

По данным издания, отмеченными как неприемлемые оказались рекламные посты более чем в 110 сообществах. В частности, соцсеть удалила сообщения о механизмах действия вакцины и расположении прививочных пунктов. Отмечается, что блокировка коснулась рекламы, размещенной не только американскими, но и европейскими организациями, передает ТАСС.

В компании Facebook признали факт блокировки сообщений и уже восстановили доступ к некоторым из них.

Ранее Facebook удалил пост на странице премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и заблокировал его чат-бот, через который пользователей просили сообщать данные о непривитых от COVID-19 израильтянах старше 60 лет, сообщило издание Yedioth Ahronoth.

Facebook с 27 октября прошлого года ввела запрет на размещение в своей одноименной соцсети рекламы политического характера в целях борьбы с распространением дезинформации и попытками косвенно повлиять на настроения избирателей перед всеобщими выборами в США, которые состоялись 3 ноября 2020 года.



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