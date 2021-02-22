Москве спрогнозировали «Барическую пилу»

22.02.2021, 9:30, Новости дня

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«Барическая пила» с резким падением атмосферного давления в Москве еще только предстоит – в ближайшие сутки давление достигнет своего пика, после чего упадет на 10 единиц, а к субботе на 30, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос Александр Синенков.

«Барическая пила» – это резкие колебания давления, а их пока не было, давление все время повышалось. Ближайшие сутки будет еще более высокое давление – 768 миллиметров, это на 8 миллиметров больше, чем сейчас. И на 20 миллиметров больше средних многолетних значений. А вот далее, действительно, будет «пила». В среду давление резко понизится примерно на 10 единиц до 757-758, в четверг до 748, еще на 10 миллиметров, а в субботу до 738, то есть аж на 30 миллиметров понизится к субботе», – цитирует РИА «Новости» Синенкова.

По его словам, также резкие колебания ожидаются и по температуре. «Мы ожидаем в четверг уже положительные значения температуры, а также в пятницу и субботу. И только в воскресенье до минус 3 похолодает, а в понедельник снова до минус 15», – сказал он.

Также синоптик отметил, что высота снежного покрова в Москве к утру понедельника выросла до 56 сантиметров.