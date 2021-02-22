Назван срок службы стиков DualSense

22.02.2021, 8:54, Новости дня

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Эксперты пояснили, почему DualSense так быстро выходят из строя. Все дело в так называемом жизненном цикле контроллеров, который не так уж и велик, отмечают специалисты.

Для стиков DualSense он составляет 417 часов. Вот и считайте: если даже играть всего по два часа в день, то уже через 7 месяцев устройство придется заменить. А если вертеть их в руках с утра до ночи?

Представители компании Sony утверждают, что в контроллерах для Xbox и Joy-Con используются компоненты ALPS, выдерживающие по два миллиона поворотов и 500 тыс. нажатий. Приблизительные расчеты дают более 400 часов работы. Далее растягиваются пружины и изнашиваются датчики. Поэтому устройство приходится заменить новым.