21 февраля на Донбассе боевики один раз нарушили перемирие – штаб ООС

22.02.2021, 8:50, Новости дня

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21 февраля на Донбассе боевики один раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 22 февраля проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“21 февраля на большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Было зафиксировано только одно нарушение режима прекращения огня. (…) Вблизи населенного пункта Светлодарск российско-оккупационные войска совершили несколько прицельных выстрелов в сторону украинских позиций из снайперского оружия”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

“С начала текущих суток, 22 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируема украинским воинам, нарушений со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано”, – рассказали в пресс-центре.

Сутками ранее боевики нарушили перемирие на Донбассе семь раз.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Несмотря на достигнутые договоренности, из зоны ООС регулярно поступает информация о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В 2021 году ситуация на Донбассе обострилась.

11 февраля Зеленский сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.

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