В бундестаге ФРГ решили поднять вопрос водной блокады Крыма Украиной

22.02.2021, 8:36, Новости дня

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Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») назвал средневековыми методами осады устроенную Украиной водную блокаду Крыма и сообщил о намерении поднять данный вопрос в стенах немецкого парламента.

По его словам, прекращение подачи пресной воды на территорию Крыма – это какие-то средневековые методы осады. «Я подниму в бундестаге вопрос, чтобы на комиссии по правам человека рассмотреть, не ущемляется ли международное право, на основании чего выносятся решения о перекрытии воды, тем более Украиной, куда Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов», – цитирует РИА «Новости» Гердта.

Он также отметил, что попросит правительство ФРГ оценить эффективность немецких инвестиций в развитие демократического общества в украинском государстве

Как подчеркнул депутат, вызывает удивление, что демократическое, толерантное и человеколюбивое западное общество до сих пор молчит по вопросу водной блокады крымского региона.

«Если мы уберем политический контекст и представим, где логика Украины. Они говорят: это наш Крым, это наши люди, мы так любим их и хотим вернуть назад, что перекроем питьевую воду. Это античеловечный подход», – добавил Гердт.

В минувшую субботу глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что страны Запада и международные организации должны публично озвучить свою позицию по организованной Киевом водной блокаде Крыма.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что инициирует обращение в ГП РФ о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида в отношении организаторов водной блокады полуострова. Он также заявил, что Крым не нуждается в поставках воды с Украины, а Северо-Крымский канал уже пришел в негодность.

17 февраля так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич сообщил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что «максимально исключает попадание воды» в Крым. По его словам, «позиция представительства и управления канала однозначна – никакой воды в Крым к деоккупации». Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью планы Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале.