“Шахтер” до минимума сократил отставание от “Динамо” в украинской Премьер-лиге

22.02.2021, 7:56, Новости дня

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21 февраля в футбольной украинской Премьер-лиге (УПЛ) свои поединки 15-го тура сыграли лидеры чемпионата – киевское “Динамо” и донецкий “Шахтер”. Об этом сообщает сайт УПЛ.

Киевляне на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве играли в качестве гостей против черниговской “Десны” и только в компенсированное время (90 мин. +2) благодаря реализованному пенальти ушли от поражения – 1:1. У “Динамо” забил Виктор Цыганков, у “Десны” – Филипп Будковский (53 мин.).

“Шахтер” на столичном НСК “Олимпийский” принимал львовский “Рух” и выиграл со счетом 2:0. Авторы забитых мячей – Тете (9 мин.) и Майкон (60 мин., с пенальти).

После этих поединков отрыв лидера чемпионата, “Динамо”, от идущего на втором месте “Шахтера” сократился до одного очка 34 и 33 соответственно.

На третье место, обыграв 20 февраля в Запорожье “Мариуполь” со счетом 1:0 (мяч на 34-й мин. забил Шахаб Захеди), вышла луганская “Заря”, у нее 26 очков. У “Десны” осталось 24 очка.

В 15 туре УПЛ также состоялись такие матчи:

“Александрия” – “Минай” 3:0;

“Львов” – “Колос” (Ковалевка) 0:2;

“Ингулец” – “Ворскла” (Полтава) 2:2.

Еще один матч, “Олимпик” (Донецк) – “Днепр-1”, состоится 22 февраля. Этот поединок на ситуацию в верхней части турнирной таблицы не повлияет.

На последних местах в УПЛ идут “Минай” и “Рух”, у них по 10 очков.

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