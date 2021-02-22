 

Байден запланировал минуту молчания в память о жертвах COVID в США

22.02.2021, 7:42, Новости дня
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Президент США Джо Байден проведет церемонию минуты молчания в память о жертвах коронавируса в стране, свидетельствует график пресс-службы Белого дома. Погибли почти 500 тыс. жителей США.

Байден и вице-президент США Камала Харрис проведут церемонию в понедельник вечером, они зажгут свечи, позднее президент выступит с речью. По данным Университета Джонса Хопкинса в США выявлено свыше 28 млн случаев коронавируса, умерли более 498,8 млн человек, передает ТАСС.

Напомним, Байден считает, что относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года. Байден винит за ситуацию в стране своего предшественника на посту президента Дональда Трампа. 



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