VAIO представляет ноутбук с впечатляющим сроком автономной работы

22.02.2021, 7:06, Новости дня

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Под брендом VAIO Z выпущен новый ноутбук, срок автономной работы которого невероятно велик. Без включения в розетку компьютер протянет до 34 часов! Это стало возможным, благодаря аккумулятору на 53 Втч. Мощность зарядного устройства составляет 65 Вт.

Также эксперты отмечают элегантный дизайн устройства и его неплохие технические характеристики. Например, его 14-дюймовый экран отображает цветовой спектр на все сто процентов. А разрешение картинки у него составляет 4К.

Ноутбук построен на основе четырехъядерного процессора Intel Tiger Lake 11, частота которого составляет 5 ГГц. Объем оперативной памяти колеблется от 8 до 32 Гб. Емкость накопителя может составлять от 256 Гб до 2 Тб. Цены колеблются от 2570 до 3500 долларов.