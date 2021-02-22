Космонавт рассказал о праздновании 23 февраля на МКС

22.02.2021, 6:48, Новости дня

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День защитника Отечества празднуют и в космосе: находящиеся на МКС поздравляют друг друга в этот праздник, а также получают подарки, рассказал летчик-космонавт, герой РФ Михаил Корниенко.

«Традиция [поздравлять друг друга] есть, но не только с 23 Февраля, но и с Новым годом, и со всеми другими праздниками, которые есть», – цитирует канал «360» космонавта.

Он отметил, что космосе также отмечают еще и День России, и День авиации. С Днем защитника Отечества поздравляют родственники и руководство. Если идет грузовик, то заранее туда кладутся небольшие презенты от группы психологической поддержки, семьи. Космонавты получают их заранее или некоторое время спустя, это зависит от того, когда придет этот грузовик, рассказал Корниенко.

«Как мы на земле здесь празднуем, так и здесь. День космонавтики – это вообще святое. Я бы даже это традицией не назвал, это норма жизни, которую мы с Земли в космос везем», – добавил он.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, находящиеся сейчас на Международной космической станции (МКС), будут работать в День защитника Отечества.