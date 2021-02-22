В Китае хотят ограничить мощность беспроводных зарядных устройств для смартфонов

22.02.2021, 4:24, Новости дня

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Мощные беспроводные зарядные устройства могут создавать серьезные помехи для радиоволн, отмечают специалисты. Власти Китая уже подготовили проект решения, которым хотят ввести ограничения в данной сфере, сообщают источники.

Эксперты напоминают, что китайский производитель электроники Xiaomi уже выпустил беспроводное зарядное устройство класса быстрых, мощность которого составляет 50 Вт. Но это еще далеко не предел.

Проблема не в тех зарядках, что уже выпущены, в а тех, которые конкурирующие между собой производители могут представить в дальнейшем, говорят специалисты. Раз уж пошла мода на быстрый процесс пополнения аккумуляторов, они будут непрерывно повышать мощность, чтобы выглядеть лидерами на рынке.