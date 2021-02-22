 

В компании решили существенно уменьшить сроки поддержки Windows 10

22.02.2021, 4:24, Новости дня
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Ранее компания Microsoft предлагала корпоративным клиентам долгосрочную поддержку операционной системы Windows 10 сроком на десятилетие. Но теперь разработчик ПО объявил, что сокращает этот срок вдвое – до одной пятилетки.

Как поясняют представители Microsoft, новый регламент должен вступить в действие для очередной версии операционки Windows 10 21H2, выход которой запланирован на осень текущего года.

Будущая пятилетняя поддержка означает, что по истечении данного срока разработчик прекратит бесплатную поддержку системы безопасности. Ранее предполагалось, что после пяти лет полной поддержки, был еще один пятилетний период для обеспечения системы безопасности на устройствах с установленной операционной системой.



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