Лондон решил призвать СПЧ ООН принять меры против России

22.02.2021, 3:12, Новости дня

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Глава британского МИДа Доминик Рааб намерен призвать Совет ООН по правам человека принять меры в связи с «систематическими нарушениями прав человека» в России, Белоруссии, Мьянме и Китае, сообщают информационные агентства.

«Мы призываем других членов совета рассмотреть вопрос о том, соответствуют ли действия РФ ее международным обязательствам в сфере прав человека и ценностям, преданности которым мы добиваемся и которые мы пообещали поддерживать», – приводит РИА «Новости» фрагмент речи Рааба, с которой он в понедельник выступит на заседании СПЧ ООН.

Выдержки из его выступления были заранее распространены Форин-оффисом. Рааб собирается назвать выборы в Белоруссии сфальсифицированными. Он также планирует осудить «пытки, принудительный труд и принудительную стерилизацию женщин», которые, по его словам, в «промышленном масштабе» происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Кроме того, он хочет потребовать от военных в Мьянме «отойти в сторону». Очередная сессия Совета ООН по правам человека будет проходить с 22 февраля по 23 марта, передает ТАСС.

Отметим, что Рааб намерен выступить на фоне продолжающихся в США преследований участников акций протеста в Вашингтоне 6 января, а также ареста в Испании рэпера Пабло Хаселя, которого обвинили в клевете в адрес монархии и прославлении терроризма (поддержке Группы антифашистского сопротивления). О ситуации в США и Испании в ставших известными фрагментах речи британца ничего не сказано. Напомним, Великобритания активно включилась в синьцзянский вопрос – Лондон решил защищать права уйгур, которых, как пишут западные СМИ, китайцы сгоняют в специальные лагеря.

После президентских выборов в Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции. 1 февраля власть в Мьянме перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина, в стране было введено чрезвычайное положение. Кроме того,