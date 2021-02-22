 

У водителя Mercedes, сбившего в Киеве машину и двух пешеходов, были признаки наркотического опьянения – полиция

22.02.2021, 2:32, Новости дня
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У водителя автомобиля Mercedes, который 21 февраля в Киеве при попытке скрыться от патрульных столкнулся с автомобилем Hyundai и наехал на двух пешеходов, были признаки наркотического опьянения. Об этом проинформировала в Facebook патрульная полиция столицы.

“Патрульные задержали водителя Mercedes. …Предварительно известно, что у 22-летнего водителя инспекторы обнаружили признаки наркотического опьянения. Освидетельствовали гражданина у врача-нарколога”, – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что на задержанного составили протокол по ст. 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) Кодекса об административных правонарушениях и постановление за нарушение правил дорожного движения.

https://www.facebook.com/kyivpatrol/posts/900138274066577

Инцидент произошел на проспекте Науки, куда Mercedes приехал после попытки патрульных остановить транспортное средство, двигающееся по полосе общественного транспорта. Водитель не справился с управлением машиной, столкнулся сначала с автомобилем Hyundai, а затем сбил на тротуаре мужчину и женщину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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