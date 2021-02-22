Премьер Словакии призвал скорее купить «Спутник V»

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22.02.2021, 2:18, Новости дня
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Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщил глава правительства страны Игор Матович.

Он возмутился тем, что в четверг кабмин не смог принять решение о покупке «Спутника V» из-за позиции правоцентристской партии «За людей», которая считает, что нужно дождаться регистрации вакцины в ЕС, передает ТАСС.

Матович указал, что при таком условии ко времени покупки «все объемы производителем будут полностью распроданы». Он считает, что противники быстрого приобретения «Спутника V» стремятся к тому, чтобы Словакия «и далее полагалась на сопровождающиеся большими задержками поставки вакцин, заказанных Евросоюзом». Из-за этого страна будет «страдать от локдауна и напрасных смертей».

Матович подчеркнул, что применение «Спутника V» может разрешить минздрав Словакии, который «выдает тысячи разрешений» на использование незарегистрированных лекарств, но прежде «никто не ставил под сомнение такую практику» в экстренных случаях. «Почему же сейчас возникли препятствия с российской вакциной?» – сообщил премьер.

Напомним, Матович заявлял, что с коронавирусом нужно бороться, «как когда-то» боролись «с коммунистами». Применение вакцины «Спутник V» было одобрено не только в России, но и во десятках других стран, например, в Венгрии, Сербии, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногории. .



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