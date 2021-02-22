Трамп предложил «подвезти» Ким Чен Ына в КНДР на самолете

22.02.2021, 2:18, Новости дня

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Дональд Трамп, когда занимал пост президента США, предлагал лидеру КНДР Ким Чен Ыну доставить того из Вьетнама в Северную Корею на американском борту номер один, сообщил бывший замсоветника Трампа по нацбезопасности Мэтью Поттингер.

Поттингер рассказал, что Трамп «предложил подвезти Кима домой на самолете Air Force One», обещав доставить лидера КНДР за «два часа», но тот отказался, передает Би-би-си.