Глава Ростеха раскрыл подробности выпуска сверхзвукового пассажирского самолета

22.02.2021, 1:24, Новости дня

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Сверхзвуковой пассажирский самолет пока планируется производить в России, ОАЭ может участвовать как инвестор, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на выставке IDEX в Абу-Даби.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что пассажирский сверхзвуковой самолет будет создавать совместное предприятие суверенного фонда ОАЭ Mubadala и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). «Пока, может быть, производство будет полностью у нас. Может быть, они (ОАЭ – ред.ВЗГЛЯД) будут участвовать как финансовый инвестор. Но все пока что на начальном этапе», – приводит РИА «Новости» слова Чемезова.

Ранее в Минпромторге РФ заявляли, что новая бизнес-версия самолета SSJ появится во второй половине 2021 года. На данный момент НИЦ «Институт имени Жуковского» ведет разработку концепции и программы создания сверхзвукового гражданского самолета. Разработкой такого самолета параллельно занимается и «Туполев». Проект создания сверхзвукового самолета в РФ был анонсирован в 2019 году.

Ранее начальник подразделения авиатехнических проектов ПАО «Туполев» Михаил Микулочкин рассказал, что первый полет опытного образца сверхзвукового пассажирского самолета состоится в 2027 году.