В ФСБ рассказали, как «раскалывают» террористов в аэропортах

22.02.2021, 1:24, Новости дня

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Много лет под тотальным контролем Федеральной службы безопасности все рейсы из мусульманских стран, рассказал на условиях анонимности сотрудник ФСБ, который обслуживает один из аэропортов столицы.

Также, по его словам, заранее берутся списки пассажиров по остальным направлениям. «На карандаш с европейских направлений берем выходцев из СНГ, с Кавказа и из Татарстана», – рассказал он «Московскому комсомольцу».

Сотрудник ФСБ отметил, что вне подозрений граждане, возвращающиеся из туристических поездок. «А вот если человек прожил, например, полтора года в Турции, несомненно, присутствует повод для опроса. Работал ли он? На какие средства жил? Почему возвращается?», – сказал он.

В среднем, по словам силовика, с рейса из Турции или Ирана опрашивают по 10-15 человек. Сотрудник ФСБ подчеркнул, что смертника нельзя отличить по одежде, так как террористы стараются слиться с толпой.

Он добавил, что подозрительного пассажира стараются постепенно раскрепостить, чтобы вывести на чистую воду.

«За десять минут становится ясно, что из себя представляет пассажир», – отметил сотрудник ФСБ.

Он рассказал, что экстремисты по-разному себя ведут при общении: некоторые дерзят, другие теряются. Тут все зависит от наставника, готовившего террориста к общению с правоохранителями, отметил сотрудник спецслужб.

По словам собеседника газеты, «расколоть» мужчину проще, чем женщину. С молодыми девушками приходится общаться максимально деликатно, пассажирок постарше часто приходится отпускать, однако в таком случае их берут на контроль сотрудники ФСБ в республике.

У опрашиваемого пассажира также просят телефон, чтобы изучить содержимое переписок, фотографии, страницы в соцсетях. Если видна возможная причастность к экстремизму, беседа продолжается, а на телефоне восстанавливают стертые файлы, также досматривается багаж.

«Разговор продолжится, даже если на это понадобится несколько часов, пока собеседник не сознается», – отметил силовик.

При этом он добавил, что «сыворотку правды» применяют крайне редко – это часто нецелесообразно. К тому же для этого нужно разрешение от вышестоящих подразделений.

Сотрудник ФСБ рассказал, что при наличии доказательств пассажира передают спецслужбам, которые не оставят его без контроля. Иностранцев же депортируют, передав все необходимые сведения коллегам из местных силовых структур.

В декабре 2020 года сотрудники ФСБ в Красноярском крае поймали сторонников террористической организации. Один из них пытался улететь за границу, чтобы участвовать там в вооруженных столкновениях.