 

Оккупанты пытаются привлечь крымчан к “празднику”, приуроченному убийцам – Чубаров

22.02.2021, 0:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В оккупированном Россией Крыму население пытаются привлечь к празднованию отмечающегося 23 февраля в РФ Дня защитника Отечества. Об этом 21 февраля сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

“Российские оккупанты и их лакеи в эти дни предпринимают беспрецедентные усилия для того, чтобы привлечь не только школьников, но и взрослое население к празднованию так называемого Дня защитника Отечества. Российские оккупанты почему-то уверены, что крымские татары и этнические украинцы не знают ни собственной истории, ни истории других порабощенных Москвой народов”, – написал он.

Глава Меджлиса отметил, что полную правду о своей истории украинцы начали узнавать еще 30 лет назад.

“Сегодня трудно представить, что найдутся некие манкурты, которые в день убийства Номана Челебиджихана и насильственного изгнания братских чеченского и ингушского народов будут отмечать вместе с российскими оккупантами “праздник”, приуроченный убийцам”, – заявил Чубаров.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/3633316146763513

23 февраля в России отмечают День защитника Отечества.

Номан Челебиджихан – крымскотатарский политический и государственный деятель, писатель, поэт, просветитель. Его стихотворение “Я поклялся!” стало национальным гимном крымских татар. Челебиджихан был расстрелян большевиками 23 февраля 1918 года. На момент смерти ему было чуть больше 30 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / Нацбанк снизил курс гривны

07.10 / Дегтярев опроверг слухи об объединении поликлиник в Хабаровском крае

22.12 / Hisense выпустит первый в мире 5G-смартфон с черно-белым экраном

25.09 / Россиянин в США отверг обвинения в подготовке кибератаки на компанию Маска

08.07 / В мире: Китайцы поставили США «ядерную вилку»

29.08 / Любовь Соболь: Кремль причастен к отравлению Навального

08.07 / Киевский суд не стал избирать меру пресечения Порошенко

22.12 / В Антарктиде нашли коронавирус. Это был последний континент, куда не добралась болезнь

01.07 / Во главе Совета ЕС Германия сделает всё, чтобы настроить Европу против США

26.06 / Теннисист Рублев сдал второй отрицательный тест на коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска