В России арестовали нападающего на сотрудника Генконсульства Украины

22.02.2021, 0:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга 21 февраля избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Назара Смоленского, которого подозревают в нападении на на сотрудника Генерального консульства Украины. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

“Не позднее 12.22 19 февраля, имея умысел на грубое нарушение общественного порядка, находясь у дома 1 литеры В по улице Бонч-Бруевича, дождавшись открытия входной двери в здание генерального консульства Украины, нанес гражданину П. предметом похожим на нож не менее двух ударов в паховую область и наружную поверхность бедра слева”, – говорится в сообщении.

Мужчине инкриминируют хулиганство с применением оружия, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка (ч.2 ст.213 Уголовного Кодекса РФ).

Суд избрал меру пресечения в виде заключения до 18 марта 2021 года.

По информации суда, Смоленский ранее судим за разбой, нигде не работает.

19 февраля в российском Санкт-Петербурге было совершено нападение на сотрудника Генерального консульства Украины. Пограничник, который выполняет задачи по охране иностранных дипломатических учреждений Украины получил два ножевых ранения. Нанесенные пограничнику раны не представляют угрозы для жизни.

—