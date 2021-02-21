 

N-TV – Байден собирается держать Россию подальше от «Большой семёрки»

21.02.2021, 23:58, Новости дня
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Страны G7 провели первый виртуальный саммит с участием нового американского президента, пишет немецкий телеканал N-TV. 2021 год было решено сделать «поворотным» для международных отношений. При этом Байден подчеркнул, что не намерен следовать политике Трампа и приглашать Россию на следующий саммит «Большой семёрки».


Reuters

Первый после ухода Дональда Трампа саммит семи крупных экономических держав прошёл в виртуальном формате. Его участники призывают к «поворотному моменту» в международном сотрудничестве, пишет немецкий телеканал N-TV. При этом РФ по-прежнему останется за пределами формата G7.

При новом президенте США Джо Байдене РФ оказалась нежелательным участником в составе G7, отмечает телеканал. Новый глава Белого дома ясно дал понять, что не собирается следовать планам своего предшественника Дональда Трампа и приглашать Москву на следующую встречу формата G7. «Я не думаю, что мы сделаем РФ новое приглашение или будем повторять новые приглашения России», — заявила официальный представитель Байдена Джен Псаки, выступая перед репортёрами на борту номер один.

«Очевидно, должно последовать приглашение в партнёрство с нашими партнёрами G7», — подчеркнула Псаки. В прошлом году Трамп заявил, что хочет пригласить российского президента Владимира Путина на первоначально запланированную на июнь 2020 года встречу глав стран и правительств семи ведущих промышленных держав. Из-за пандемии коронавируса саммит, однако, пришлось отложить.

Как напоминает немецкий телеканал, РФ была исключена из встреч этого формата после «аннексии полуострова Крым»* в 2014 году, в результате чего группа G8 сократилась до G7. Наряду с США и Германией в число этих государств входят Франция, Италия, Великобритания, Канада и Япония.

Главы стран и правительств группы высказались за то, чтобы сделать 2021 год «поворотным моментом в многосторонних отношениях». Это был первый саммит G7 при участии нового президента США Байдна, после того как его предшественник Дональд Трамп постоянно подрывал основы западного сообщества ценностей своими единоличными действиями, подчёркивает N-TV.

На прошедшем виртуальном саммите семь мощных экономик мира, среди прочего, приняли решение продвигать глобальную кампанию по вакцинации от коронавируса в бедных странах. Они согласились увеличить собственные расходы в связи с этим более чем на $4 млрд.

В эту сумму входят $2 млрд, которые должны предоставить США. ЕС удвоил свою помощь и довёл её до сумы €500 млн. Правительство Германии дополнительно выделит с этими целями €1,5 млрд. Ещё $2 миллиардов США планируют предоставить в течение двух лет, если другие государства выполнят взятые на себя обязательства.

В итоговом коммюнике канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Джо Байден и другие лидеры «Большой семёрки» подчеркнули решимость к налаживанию сотрудничества с целью преодолеть пандемию и работать над восстановлением мировой экономики. Помимо американского президента, в саммите также участвовали ещё двое новичков в этом формате — премьер-министры Италии и Японии, Марио Драги и Ёсихидэ Суга, пишет немецкий телеканал N-TV.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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