 

Euronews – пятая ночь протестов против заключения рэпера Пабло Хаселя завершилась грабежами

21.02.2021, 23:58, Новости дня
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Пятую ночь подряд в разных городах Испании проходят протесты против тюремного заключения рэпера Пабло Хаселя, передаёт Euronews. При этом, как отмечается в материале, в одной только Каталонии полиция задержала 34 человека за грабёж и нарушение общественного порядка.

Пятая ночь актов вандализма в разных городах Испании, особенно в Барселоне, в результате манифестаций, организованных против тюремного заключения рэпера Пабло Хаселя.

Группа людей в капюшонах возвела несколько баррикад в центре города. Они жгли контейнеры и различные элементы уличного оснащения.

Только в Каталонии полиция задержала в общем 34 человека за грабёж и нарушение общественного порядка. Отмечены случаи разграбления магазинов. Кроме того, были попытки поджечь вход на биржу Барселоны, однако пожарным удалось потушить пламя.

Также были зафиксированы отдельные инциденты в других городах, таких как Памплона и Гранада.

Между тем в Мадриде мощная мобилизация сил безопасности при участии 300 агентов Национальной полиции обеспечила зоркое наблюдение за демонстрантами, собравшимися в центре испанской столицы.

По окончании протестов их участники разошлись, при этом, в отличие от предыдущих ночей, никаких случаев уличного насилия зафиксировано не было.

Дата выхода в эфир 21 февраля 2021 года.



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