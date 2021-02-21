 

В России администрация школы пожаловалась в полицию на посты ученицы в соцсети, посвященные акции протеста

21.02.2021, 23:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Администрация школы №66 российского города Пенза заставляла ученицу восьмого класса удалить из соцсети “ВКонтакте” два поста о несогласованной акции протеста, которую организовывают 23 февраля члены КПРФ.

Об этом издание “7+7” проинформировала сама ученица, активистка комсомольского движения.

Акция, которую хотят провести пензенские коммунисты, называется “За Россию без олигархов и дворцов и против политических репрессий”.

Ученица рассказала, что раз в месяц ее классный руководитель проверяет страницы школьников в соцсетях и пост об акции ему не понравился. Он написал ученице в мессенджер.

Скриншот: Пензенский комсомол / Telegram

Ученица утверждает, что “через пару дней после поста классный руководитель утром написал матери смс-сообщение, что со мной стоит провести беседу и чтобы я удалила посты со своей страницы”, а позже в школе сообщили, “что этим заинтересовалась прокуратура”.

Школьница посты оставила, объяснив, что не считает свои действия нарушением закона.

21 февраля издание “7+7” написало, что посты все еще не удалены, а делом занялась полиция.

По словам первого секретаря пензенского обкома КПРФ Георгия Камнева, в полицию с просьбой проверить посты восьмиклассницы на наличие экстремизма и призывов к свержению власти обратилась и.о. директора школы №66 Вера Манохина. Полиция якобы занимается этим вопросом.

В последнее время в России прошел ряд акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, они не были санкционированы и сопровождались массовыми задержаниями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Группа Little Big извинилась перед победительницей «Евровидения» из Израиля

04.10 / В Минске начались задержания митингующих

22.11 / В Днепре открыто три производства по фактам нарушений на местных выборах, в том числе и из-за сообщений о ярмарках с агитацией

07.08 / Замглавы МВД Павличенко: Количество обращений по поводу домашнего насилия в Украине выросло с 68 тыс. за первое полугодие прошлого года до 101 тыс. в этом году

19.02 / Приложение Microsoft Office начало полноценно запускаться на планшетах Apple

19.01 / В Кремле есть люди, которые хотели бы грохнуть Навального, как Немцова – политолог Орешкин

20.12 / В РФ дали прогноз по курсу рубля на начало 2021 года

08.02 / Российский ученый напомнил о проблеме космического мусора

14.12 / Джонсон – климатический кризис гораздо разрушительнее коронавируса

26.08 / В РФ вывели на рынок самое мощное в мире ружье для борьбы с беспилотниками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска