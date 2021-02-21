Акунин: Навальный выйдет на свободу не раньше, чем на свободу выйдет Россия

21.02.2021, 23:50, Новости дня

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Алексей Навальный выйдет на свободу не раньше, чем на свободу выйдет Россия. И наоборот. Теперь это стало окончательно ясно.

Я не знаю, кем надо быть, чтобы не испытывать уважения к человеку, который, отправляясь в колонию на годы, а может быть, и навсегда, сказал в последнем слове: “И это очень важно – просто не бояться людей, которые добиваются правды, а может быть даже как-то их поддержать: прямо, косвенно. Или просто может быть даже не поддержать, а хотя бы не способствовать этой лжи, не способствовать этому вранью, не делать мир хуже вокруг себя. В этом есть, конечно, небольшой риск, но, во-первых, он небольшой, а во-вторых, как сказал другой выдающийся философ современности по имени Рик Санчез: “Жизнь – это риск. А если ты не рискуешь, значит, ты – просто вялая кучка молекул, собранных беспорядочно и плывущих по течению Вселенной”.

Источник: Акунин Чхартишвили / Facebook

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