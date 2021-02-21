Иран согласился выполнять договоренности с МАГАТЭ

21.02.2021, 23:36, Новости дня

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МАГАТЭ получила временное техническое согласие Тегерана на продолжение верификационной деятельности на иранских ядерных объектах, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он рассказал, что «интенсивные консультации дали хороший результат». Как сообщил Гросси, было «достигнуто временное техническое согласие», МАГАТЭ «продолжит необходимую верификацию и мониторинг в Иране». По словам Гросси, Тегеран «продолжит в полной мере выполнять без каких-либо препятствий соглашение с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях, как и прежде». Внеплановый визит Гросси в Иран произошел после того, как Тегеран уведомил МАГАТЭ о намерении ограничить 23 февраля, в соответствии с ранее принятым законом, инспекционную деятельность организации, передают ТАСС и РИА «Новости».

Кроме того, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что Тегеран не вел прямых переговоров об освобождении американских заключенных, однако получал соответствующие послания от США через «посольство Швейцарии, которое представляет интересы Вашингтона, а также через министров иностранных дел ряда стран». Хатибзаде сказал, что «освобождение незаконно задержанных граждан Ирана в США является приоритетной задачей для исламской республики».

Напомним, в США заявили о начале переговоров с Ираном по задержанным американцам. Кроме того, МИД Ирана сообщил, что Тегеран изучает предложение Евросоюза о проведении неформальной встречи между участниками ядерной сделки и США. Соединенные Штаты оповестили ООН, что отзывают прошение администрации экс-президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана.