Стоимость биткоина превысила 58 тыс. долларов

21.02.2021, 23:36, Новости дня

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Стоимость биткоина в очередной раз побила исторический рекорд, поднявшись выше 58 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance стоимость биткоина выросла до 58,1 тыс. долларов, поднявшись на 2,12%. CoinMarketCap, оценивая среднюю цену более чем по 20 биржам, сообщает, что биткоин вырос в цене до 58,113 тыс. долларов (плюс 1,68%), передает РИА «Новости».

Напомним, самая популярная в мире цифровая валюта продолжает ставить рекорды стоимости, рыночная капитализация биткоина перешагнула 1 трлн долларов. Только в этом месяце электронная монета выросла примерно на 60%. Ничто больше не дает такой доходности инвесторам.