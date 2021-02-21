 

Люксембург заявил об опасности коллапса системы здравоохранения

21.02.2021, 22:22, Новости дня
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Люксембург столкнется с коллапсом системы здравоохранения, если соседние страны закроют границы из-за коронавируса, сообщил глава МИД герцогства Жан Ассельборн.

Он заявил, что в связи с «мутациями коронавируса должны быть тесты», но необходимо позаботиться и о том, чтобы «люди могли без ограничений ездить на свою работу». Люксембург сильно зависит от людей, которые регулярно пересекают границу для поездок на работу и с работы – по словам Ассельборна, «60% персонала в больницах, домах для престарелых и учреждениях по уходу живут в пограничных районах».

Если закрыть границы, то в герцогстве «произойдет коллапс системы здравоохранения». Ассельборн указал, что «Германия, Люксембург, Франция и Бельгия являются членами – основателями ЕС и способствовали созданию Шенгенской зоны». Он сообщил, что в Люксембург на работу ежедневно «приезжают100 тыс. человек из Франции, 50 тыс. – из Германии и 50 тыс. – из Бельгии», передает ТАСС со ссылкой на RND.

Напомним, мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что в департаменте Приморские Альпы на юге Франции сложилась катастрофическаяч ситуация в связи с распространением коронавируса, реанимационные отделения больниц практически переполнены.



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