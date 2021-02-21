Внешность и интерьер нового Mercedes-Benz C-Class рассекречены

21.02.2021, 22:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пользователям стали доступны шпионские снимки обновленного седана Mercedes-Benz C-класса.

Впервые автомобиль проходит тестовые заезды без нанесения защитной пленки, скрывающей изменения на кузове. Специалисты сходятся во мнении, что новый экземпляр обладает многочисленными сходствами с бизнес-моделью Mercedes-Benz S. Схожие черты имеют отношение не только к кузову, но и по оснащению салона, где применен роскошный мультимедийный центр с увеличенным дисплеем.

Кроме того, здесь задействовали крупные дефлекторы, отличающие модель от предшественника. Клиенты смогут выбрать новый седан с передним или задним приводом. Также прогнозируется, что новинка сможет получить гибридную силовую установку, однако подробности о ней пока остаются неизвестными.