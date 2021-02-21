 

Внешность и интерьер нового Mercedes-Benz C-Class рассекречены

21.02.2021, 22:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пользователям стали доступны шпионские снимки обновленного седана Mercedes-Benz C-класса.

Впервые автомобиль проходит тестовые заезды без нанесения защитной пленки, скрывающей изменения на кузове. Специалисты сходятся во мнении, что новый экземпляр обладает многочисленными сходствами с бизнес-моделью Mercedes-Benz S. Схожие черты имеют отношение не только к кузову, но и по оснащению салона, где применен роскошный мультимедийный центр с увеличенным дисплеем.

Кроме того, здесь задействовали крупные дефлекторы, отличающие модель от предшественника. Клиенты смогут выбрать новый седан с передним или задним приводом. Также прогнозируется, что новинка сможет получить гибридную силовую установку, однако подробности о ней пока остаются неизвестными.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / Guardian – Facebook снова попал в скандал из-за неонацистских пабликов

09.07 / В РПЦ объяснили, почему Христа нельзя изображать чернокожим

06.08 / Билл Гейтс предсказал «катастрофу страшнее коронавируса»

12.10 / Ротару анонсировала премьеру новой песни

08.11 / Алиев заявил о взятии под контроль 16 сел в Карабахе

04.10 / В Ереване опровергли заявление Баку об обстреле Мингячевира

16.02 / “Я извиняюсь, но я разницы между Киркоровым и Лорак не вижу”. Ткаченко считает необходимым пересмотреть принципы составления черных списков артистов

21.12 / Гривна немного подешевела к доллару

13.11 / “Чья бы корова мычала”. Лукашенко ответил Зеленскому на непризнание его президентом Беларуси

15.01 / Das Erste – президентство Трампа окончено, а «мученичество» только начинается

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска