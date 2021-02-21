Российский космонавт считает, что орбитальную станцию «Мир» можно было сохранить

21.02.2021, 22:08, Новости дня

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Российская космическая станция «Мир» проработала на орбите около 15 лет, и ее вовсе не обязательно было топить в водах Тихого океана в 2001 году, считает летчик-космонавт Сергей Крикалев, занимающий ныне должность исполнительного директора «Роскосмоса».

Вряд ли станцию можно было использовать до сих пор, ведь сегодня ей исполнилось бы 35 лет, напоминает Герой России. Однако тогда, в самом начале столетия, с выводом из эксплуатации «Мира» явно поторопились.

Как минимум, станцию можно было сделать основой для создания МКС, считает Крикалев. Затем устаревшие модули все равно нужно было бы снять с орбиты. Однако они могли бы прослужить верой и правдой еще на протяжении целого ряда лет. Напомним, что станцию «Мир» начали строить в начале 1986 года. Сам Крикалев пробыл на ней с мая 1991 до марта 1992 года.