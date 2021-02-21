NVIDIA ограничит производительность видеокарты в майнинге

21.02.2021, 22:08, Новости дня

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Компания-производитель видеокарт NVIDIA решила выпустить новую модель современного устройства с меньшей производительностью. Эксперты считают, что разработчик сократит показатель вдвое, чтобы видеокартами поменьше интересовались майнеры.

Не секрет, что в последние годы на рынке образовался настоящий дефицит мощных видеокарт, так как их можно эффективно использовать в добыче биткоинов и других криптовалют. Как только на данном рынке начинается подъем, они тут же выкупают буквально все устройства.

В результате видеокарт не хватает для других, более «мирных» пользователей, отмечают эксперты. Но в данном случае компания, вероятно, снимет проблему дефицита. Впрочем, пока это только предположение.