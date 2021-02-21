 

В Киеве загорелось общежитие, эвакуировали 50 человек

21.02.2021, 22:04, Новости дня
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В Киеве произошло возгорание в электрощитовой здания общежития, эвакуировали 50 человек. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве на своей странице в Facebook.

“21 февраля в 3.27 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Космической, 8б в Днепровском районе столицы”, – говорится в сообщении.

По данным спасателей, возгорание возникло в главной электрощитовой размером 2х3 м. В 4.16 пожар локализовали, а в 4.34 ликвидировали.

Во время ликвидации пожара спасатели вывели на свежий воздух 50 человек, так как горение сопровождалось значительным задымлением. После выпуска дыма жильцы общежития смогли вернуться в здание, отметили в ГСЧС.

На месте происшествия работало шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 спасателей.

Жертв и пострадавших нет. О причине пожара пока не сообщается.

https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts/3743512895728625

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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