 

В Ивано-Франковской области установили 16 карантинных блокпостов

21.02.2021, 22:04, Новости дня
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В Ивано-Франковской области полицейские, медики, спасатели и военнослужащие Национальной гвардии работают на 16 контрольно-пропускных пунктах области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в области на своей странице в Facebook.

На контрольно-пропускных пунктах правоохранители и медики следят за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг граждан и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей будут направлять в медицинские учреждения, говорится в сообщении.

Пять карантинных пунктов будут работать круглосуточно, а именно:

Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калужское шоссе);
Ивано-Франковск (автодорога Н-09, ул. Галицкая);
село Черниев (автодорога Т0906);
село Делятин, Надворнянского района (автодорога Н-09);
село Яблуница, Надворнянского района (автодорога Н-09).

Еще 11 пунктов будут работать с 6.00 до 21.00, а именно в селах:

Драгомирчаны (автодорога Н-09);
Ивано-Франковск (автодорога Н-18, ул. Тисменицкая);
Отыния, Коломыйского района (автодорога Н-10);
Ивановцы, Коломыйского района (автодорога Т-0905);
Мишин, Коломыйского района (автодорога Р-24);
Турка, Коломыйского района (автодорога местного значения);
Корнич, Коломыйского района (автодорога Н-10);
Гвоздец, Коломыйского района (автодорога Р-24);
Горохолин Лес, Надворнянского района (автодорога Н-09);
Цуцилов, Надворнянского района (автодорога Т-0906);
Ворохта, Надворнянского района (автодорога Р-24).

“Правоохранители проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения, объясняют им о важности соблюдения карантина и призывают граждан ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости”, – отметили в ГУ Нацполиции.

Блокпосты разместили в соответствии с требованиями решения внеочередного заседания Ивано-Франковской региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 19 февраля.

В полиции отметили, что сотрудники не блокируют, не ограничивают и не препятствуют движению транспорта, а осуществляют контроль. Таким решением установлен особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств.

https://www.facebook.com/frankivsk.police/posts/5520224498018145

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 21 февраля коронавирус подтвердили у 1,3 млн человек, 25,1 тыс. пациентов умерли, почти 1,15 млн выздоровело. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618) области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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