 

В Германии лев напал на сотрудницу зоопарка

21.02.2021, 22:04, Новости дня
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21 февраля в зоопарке немецкого города Оснабрюк лев ранил смотрительницу за животными. Об этом проинформировал сайт учреждения.

Инцидент произошел, когда женщина выполняла свою работу во внешнем вольере отделения с пятью львами. Животные находились на открытой площадке через ограждение. По одной из версий, открытым оказался одни из входов на площадку со львами, и один из них напал на смотрителя, повредив ей спину.

Управляющий директор зоопарка Андреас Буземанн рассказал, что пострадавшей удалось спрятаться, ее госпитализировали и у нее “все хорошо”.

В зоопарке сообщили, что сразу после нападения сработала внутренняя система экстренных вызовов, и на место прибыли другие сотрудники.

Львы не пострадали, подчеркнули в заведении.

По данным радиостанции NDR.de, пострадавшей женщине 25 лет. В полиции журналистам рассказали, что “халатность третьих лиц” как возможная причина произошедшего – исключается.

Радиостанция отмечает, что зоопарк в Оснабрюке сейчас закрыт из-за пандемии COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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