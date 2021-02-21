 

Руководство СИЗО и колонии в Иркутске отстранили в ходе проверки ФСИН

21.02.2021, 21:28, Новости дня
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Руководители исправительной колонии № 6 и СИЗО-1 Иркутской области отстранены от работы в ходе проверки, которую начали после сообщений о насилии над заключенным, сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.

Отмечается, что в ходе проверки выявлен факт незаконных действий «отдельных сотрудников ИК-6 и возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б. Назначена служебная проверка, на период которой отстранены от работы руководители СИЗО-1 и ИК-6», передает ТАСС.

По данным пресс-службы, пострадавший осужденный экстренно госпитализирован в областную больницу. Также о противоправных действиях сотрудников СИЗО-1 заявили арестованные и осужденные, находившиеся в следственном изоляторе.

«Отменен ряд решений по служебным проверкам в отношении сотрудников ГУ ФСИН РФ по Иркутской области, назначены дополнительные проверочные мероприятия», – сообщили в пресс-службе, добавив, что материалы дела переданы в СУ СК РФ по региону.

Ранее в ФСИН сообщили, что начальник следственного изолятора №1 в Иркутской области, где был выявлен факт насилия над заключенным, уволен по отрицательным мотивам.

Напомним, жалобы на работу учреждений исполнения наказаний поступали после бунта в исправительной колонии №15 в Ангарске весной прошлого года. На время проверки руководители СИЗО-1 и ИК-6 были отстранены от исполнения служебных обязанностей. Позже появилось сообщение об уголовном деле в отношении старшего уполномоченного оперативного отдела СИЗО-1. Сам он был задержан. Сотрудника подозревают в совершении умышленных действий, в результате которых в одной из камер СИЗО подвергся насилию осужденный.



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