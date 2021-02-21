Песков прокомментировал сообщения о поставках российской вакцины в Сирию
21.02.2021, 21:28,
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Россия помогала и будет помогать Сирии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию в СМИ о возможности поставок российской вакцины в Сирию.
«Россия помогает и будет дальше помогать Сирии», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Он не стал уточнять детали и оставил без комментариев все нюансы.
В декабре министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад сообщал, что Сирия и РФ обсуждают поставки вакцины «Спутник V» от коронавируса, к российским вакцинам у сирийцев больше доверия, чем к Pfizer и другим.
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