В США заявили о начале переговоров с Ираном по задержанным американцам

21.02.2021, 21:28, Новости дня

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Вашингтон начал обсуждать с Тегераном вопрос, касающийся задержанных там американских граждан, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, до Ирана будут доводить позицию, что США не приемлют несправедливые и незаконные, по мнению Вашингтона, задержания американских граждан, передает РИА «Новости».

«Возвращение этих американцев домой будет важным приоритетом этой администрации», – добавил он.

В свою очередь портал Nour News со ссылкой на осведомленный источник, опроверг слова Салливана, сообщив, что правительство Ирана не вступало в контакт с американской стороной, все послания на счет удерживаемых лиц проводятся через посольство Швейцарии, представляющей американские интересы в Тегеране.

В январе официальный представитель иранского министерства иностранных дел Саид Хатибзаде сообщал, что Иран готов к обмену заключенными с США с приходом к власти Джозефа Байдена.

В июне 2020 года иранские власти освободили еще одного ранее задержанного американца – Майкла Уайта. Это произошло через день после того, как власти США отпустили иранского ученого Мириуса Асгари, задержанного в Америке в 2017 году по обвинению в нарушении американских санкций против Ирана. Также власти США отпустили в Иран доктора Маджида Тахери, обвиненного ранее в нарушении антииранских.