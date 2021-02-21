Подоляк: Семейство Медведчуков чужеродно для Украины и современных человеческих ценностей

21.02.2021, 21:10, Новости дня

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Медведчуки. Надо признать, ребята очень талантливые (ирония).

Казалось бы, нельзя сделать еще чего-то более выдающегося, чтобы доказать: нелюбовь действительно может быть искренней. Но нет.

Идеальное видео Марченко. Куда более красноречивое, чем все штамп-интервью самого Медведчука. Видео, полное ненависти, угроз, злобы и абсолютного непонимания, в какой стране и в какое время данные субъекты живут. Классическая “российская” стилистика new-пятиминуток ненависти.

Разумеется, для современной РФ подобный формат точно заходит – там подобного целые вагоны-теплушки. Но не для Украины, где подобным видео ребята сами вбили в свое деревянное изделие особый золотой гвоздь.

Ага, теперь ОПЗЖ точно высоко полетит…

…Это была безупречная трехминутная квинтэссенция всего того, почему Медведчук шире, а семейство Медведчуков в целом чужеродно для Украины и вообще для современных человеческих ценностей. И почему Медведчук может существовать только в серых криминальных анклавах, где седовласые лжецы вечно стонут о “патриотизме”.

Потому что клип Марченко – это точно не про политику, не про конкурентный политический процесс и даже не про страну. Но только про свой собственный страх. Про категорическое нежелание слышать правду о себе. Про нежелание отказываться от тех же серых и криминальных схем, в основе которых – кровь, пущенная российскими партнерами по проекту “ЛДНР”. Про нежелание отказываться от привычного образа жизни, где ты – сельская барыня и все тебе должны.

…Кстати, даже технологически снято идеально. В каждой секунде видео сквозит безупречное такое инфантильное барство: типа “кто вы такие, чтобы нам указывать? Заткнулись и пошли вон. Иначе мы сейчас розгами пороть будем”. Лихо. В самый раз, чтобы добрать себе сторонников из числа тех, кто еще не успел оценить “юридические и политические таланты” самого Медведчука.

Ну и, конечно, особый изыск – сделать подобное видео, явно оскорбляющее Украину как страну, аккурат в годовщину расстрела ребят на Майдане. Феноменальное попадание в целевую аудиторию, чтобы отполировать ненависть к собственному семейству.

…Короче, все правильно. Зачем нужны чужие слова, экспертизы, мнения, если можно просто дать возможность Медведчукам самостоятельно доказать свою чужеродность? В целом же видео крайне позитивно, потому что оно безупречно подчеркнуло причину и полезность СНБОшных санкций. Убедительно доказало, почему эти санкции чрезвычайно важны для восстановления психического здоровья страны. “Убило” в зародыше подобные человеконенавистнические и украинофобные воззрения. Частично сломало сладкий “российский кружок агитаторов” внутри страны…

Вопрос только в том, что сами Медведчуки никогда не поймут, почему Украина – не их страна и почему их советское барство сегодня не прокатывает.

И второе: как же все-таки смешно выглядит господин Порошенко, хитро-бегающими глазками пытающийся “усидеть” сразу на двух направлениях: не сильно наехать на партнера Медведчука и профессионально соврать о том, почему лично он все сделал для того, чтобы “вырастить” Медведчуков.

Источник: Михаил Подоляк / Facebook

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