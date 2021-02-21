Друзья рассказали о жертве Мягкова ради жены

21.02.2021, 20:34, Новости дня

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Друзья Андрея Мягкова в ходе, прошедшей накануне церемонии прощания с артистом, рассказали, что актер покинул сцену ради того, чтобы ухаживать за женой и все время быть рядом с ней.

Свою последнюю роль актер сыграл в спектакле «Белый кролик». В постановке была занята и супруга Мягкова, Анастасия Вознесенская. В ее актерской карьере спектакль тоже стал последним, передает «Московский комсомолец».

Как рассказали в театре, на одном из выступлений Вознесенской стало плохо, у нее случился инсульт. После этого она больше не смогла играть на сцене. Мягков покинул сцену ради того, чтобы ухаживать за женой и все время быть рядом с ней. Он умер у нее на руках.

Актер Евгений Киндинов рассказал, что Мягков никогда не жаловался на судьбу. «Нес этот груз. Он никогда не сдавался», – вспомнил артист.

Ранее представитель семь рассказал, что супруга народного артиста РФ Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская не пришла на церемонию прощания с актером из-за проблем со здоровьем.

18 февраля в Москве на 83-м году жизни скончался народный артист РФ Андрей Мягков. Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым прошло в МХТ имени Чехова 20 февраля, в последний путь артиста проводили продолжительными аплодисментами.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде в семье профессора Политехнического института. В 1965 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова). В 1965-1977 годах работал актером в театре «Современник». В 1977 году артист перешел в МХАТ, после разделения театра на две самостоятельные труппы продолжил работу в МХАТ (ныне МХТ) имени Чехова.

Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Также успех у зрителей снискала роль Новосельцева в комедии Рязанова «Служебный роман» (1977).