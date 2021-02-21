На Украине футбольный тренер получил желтую карточку из-за языкового скандала

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21.02.2021, 20:34, Новости дня
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На Украине во время футбольного матча главный тренер команды «Львов» Виталий Шумский получил желтую карточку после требования к арбитру говорить на украинском.

Инцидент произошел во время встречи 15-го тура УПЛ Львов – Колос. Шумский после перепалки с 4-м арбитром получил желтую карточку от главного арбитра Виктора Копиевского, информирует «Футбол 24».

После матча Шумский объяснил в эфире ТК Футбол, что во время диалога с резервным судьей Николаем Кривоносом попросил арбитра разговаривать с ним на украинском языке. По словам Шумского, арбитр не прислушался к просьбе наставника, а взамен сказал главному судье – показать тренеру желтую карточку.

Напомним, с 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180 – 242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык.



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