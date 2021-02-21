 

Во Львовской области жертвами угарного газа стали три человека – ГСЧС

21.02.2021, 19:22, Новости дня
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В частном доме в селе Сусолов Львовской области погибли три человека. Об этом 21 февраля проинформировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

“В ГСЧС поступила информация, что в селе Сусолов Самборского района в частном жилом доме, по предварительным данным, в результате отравления угарным газом погибли три человека. Признаки пожара не обнаружены. Подразделения ГСЧС не привлекались”, – говорится в сообщении.

Департамент Львовской облгосадминистрации по вопросам гражданской защиты уведомил в Facebook, что инцидент произошел вечером 20 февраля.

“В одноэтажном деревянном доме по улице Октябрьская были обнаружены тела трех жителей дома, которые на протяжении длительного времени не отвечали на телефонные звонки”, – объяснили в ведомстве.

По данным ОГА, дом оборудован газовым отоплением и кухонной плитой на газе. После обнаружения погибших подачу газа в дом прекратили.

https://www.facebook.com/dczlvoda/posts/3682890568415103

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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