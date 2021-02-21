В Австралии стартовала вакцинация от коронавируса

21.02.2021, 19:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Австралии 21 февраля стартовала программа вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила газета The Sydnay Morning Herald.

Первой прививку сделали 84-летней жительнице дома престарелых Джейн Малисиак.

Также вакцинирован премьер-министр страны Скотт Моррисон. Он выразил надежду, что вакцинация поможет устранить потребность в повторном закрытии границ в ответ на вспышки коронавируса.

Премьер заявил, что “сегодняшний день – начало больших изменений правил игры”.

Ожидается, что на первом этапе в течение около шести недель будут вакцинированы 600 тыс. человек. К октябрю, согласно планам правительства, все взрослые смогут получить минимум одну дозу вакцины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Австралии подтверждено 445,4 тыс. случаев коронавируса, 8386 человек умерли, 420,5 тыс. пациентов выздоровели.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—