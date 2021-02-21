В Закарпатской области девятый день ищут пропавшего туриста. Спасатели обследовали местность при помощи авиации

21.02.2021, 19:22, Новости дня

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В Закарпатской области девятые сутки ищут пропавшего туриста. Об этом 21 февраля сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на своей странице в Facebook.

В ГСЧС заявили, что с помощью вертолета Н-225 “Супер пума” спасатели провели воздушную разведку местности, где продолжаются поиски заблудившегося туриста.

“В течение девяти суток поисково-спасательными группами обследовано склоны, подножия и хребты гор Жид Магура, Малая Гемба и Гемба. Сейчас спасательными группами осуществляется обследование местности на предмет схода лавин или падения снежных карнизов”, – сообщили в ведомстве.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/videos/949173999231893/

В ведомстве отмечали на странице в Facebook, что пропавшему туристу 40 лет. Он киевлянин.

13 февраля возле села Березники Свалявского района на склоне горы Гемба во время катания на лыжах заблудились два жителя Киева.

14 февраля в 11.30 поисковая группа нашла одного туриста. Его состояние здоровья удовлетворительное.

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