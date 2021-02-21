 

В РФ выставили на продажу 51-летний экземпляр Chevrolet Corvette Stingray C3

21.02.2021, 18:32, Новости дня
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Редкая спортивная модель Chevrolet Corvette Stingray C3 появилась в продаже в одной из досок объявлений.

Вместе с тем данный экземпляр выпущен в 1970 году, что придает особый интерес к автомобилю. Текущий владелец указал, что общий пробег автомобиля составляет всего 17 тысяч километров, благодаря чему модель сохранила безупречное состояние. Известно, что разработчики установили под капотом спортивного экземпляра Chevrolet Corvette Stingray C3 турбированный мотор, а также автоматическую коробку передач.

Существенно уменьшить общий вес автомобиля удалось благодаря тому, что большинство деталей кузова выполнены из стекловолокна. Салон получит кожаное оснащение, а также более уникальный вид придает трехспицевый руль. Конечная стоимость редкого экземпляра Chevrolet Corvette Stingray C3 пока остается неизвестной.



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