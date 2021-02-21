 

Корниенко о ролике Разумкова: Думаю, он больше маркетинговую цель преследовал

21.02.2021, 18:28, Новости дня
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Первый замглавы парламентской фракции “Слуга народа” и председатель этой партии Александр Корниенко считает, что ролик спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова больше преследовал маркетинговые цели, чем политические. Об этом он сказал в интервью LB.ua, которое вышло 19 февраля.

Он назвал ролик Разумкова “интересным ходом” и сказал, что ролик ему понравился.

В то же время Корниенко не считает, что ролик можно оценивать как начало самостоятельной политической карьеры.

“Думаю, он больше маркетинговую цель преследовал. Открыл страничку [в Facebook], надо ее пушануть со старта. Это хороший повод, чтобы все об этом поговорили. Как технологи, мы с Дмитрием друг друга не комментируем, это некорректно. Но если коротко, мне кажется, что он хотел вложить смысл, связанный со стартом сессии: мол, пора работать, чтобы эта сессия была более продуктивной, чем прошлая, где были моменты по игорному бизнесу, по местным выборам, бюджету, из-за COVID-19 она много раз срывалась, были пробуксовки, словом”, – сказал нардеп.

Он также заявил, что не видит конфликта между Разумковым и Офисом президента.

“Думаю, он преувеличен. Есть дискуссия по некоторым вопросам”, – сказал политик.

Разумков был избран в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года, он был первым в списке партии “Слуга народа”. С 29 августа 2019 года занимает пост спикера парламента.

После публикации ролика Разумков заявлял, что он рассчитан на его подписчиков в соцсетях. На вопрос, не готовится ли он к выборам, Разумков ответил, что в ближайшее время выборы в Украине не планируются.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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