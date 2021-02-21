 

Посол США в РФ об оккупации Крыма и войне на Донбассе: Мы удвоим дипломатические усилия

21.02.2021, 18:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Соединенные Штаты удвоят дипломатические усилия по поводу оккупированных Крыма и части Донбасса. Об этом посол США в РФ Джон Салливан заявил телеканалу “Настоящее время” в интервью, которое было опубликовано 18 февраля.

“В политике США не было никаких изменений, она остается стабильной на протяжении семи лет нелегальной аннексии, умышленной аннексии Крыма и конфликта, продолжающегося на Донбассе по сей день. Я думаю, что в дополнение к тем санкциям, которые уже введены не только США, но и Евросоюзом и другими союзниками и партнерами, мы удвоим дипломатические усилия”, – сказал дипломат.

Он назвал ситуацию в Украине “одной из самых важных проблем”, которые стоит перед американскими и европейскими политиками.

“Я думаю, вы наверняка видели дискуссию в Совете Безопасности на прошлой неделе о том, что эта годовщина (семь лет оккупации Крыма. – “ГОРДОН”) – напоминание для нас о насущной проблеме, которая так и не была решена. Но это не освобождает нас от обязательства продолжать работу с помощью дипломатии и санкций, чтобы прийти к решению, позволяющему нам остаться верными своему обещанию украинскому народу и людям во всем мире, что их права будут соблюдаться”, – объяснил Салливан.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия там ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

После этих событий отношения США и РФ ухудшились. В частности, Вашингтон ввел и периодически расширял санкции против физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии по отношению к Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / В РФ после коронавируса выздоровели более 504 тыс. человек

06.07 / Великобритания начинает вводить санкции против нарушителей прав человека

15.12 / Бизнесмены, ФОПы и активисты протестуют против локдауна. Онлайн-репортаж с Майдана

07.07 / За сутки в Украине коронавирус выявили у 19 детей и 16 медработников

10.10 / Комиссия объявила о переносе вторых дебатов Трампа и Байдена

29.07 / Польского премьера возмутили радужные флаги на памятниках в Варшаве

30.01 / Асеев о пребывании в тюрьме боевиков “Изоляция”: Я стал атеистом

29.08 / Глава комитета начштабов США исключил вмешательство армии в выборы

11.07 / Генпрокуратура назвала причину гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году

13.02 / Дегтярев поставил на личный контроль сроки сдачи спорткомплекса в Комсомольске-на-Амуре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска